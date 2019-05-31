СЕГОДНЯ 15:27 2019-05-31T15:27:41+03:00

Новым главой Таймыра стал бывший руководитель красноярского ГУ МЧС. Фото: сайт ГУ МЧС России по краю.

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Евгений Вершинин, экс-начальник управления МЧС России по Красноярскому краю, был избран главой Таймырского Долгано-Ненецкого района. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

В пятницу, 31 мая, за кандидатуру Евгения Вершинина проголосовали 14 депутатов. Напомним, предыдущий руководитель района покинул должность досрочно, в декабре 2018 года. После него обязанности главы исполняла Галина Гаврилова.

Главный спасатель края ушел в отставку в конце января 2019 года. Вместо него управление возглавил генерал-майор Игорь Лисин, его назначили временно исполняющим обязанности руководителя.

Справка

Евгений Вершинин родился 6 октября 1967 года в Красноярске. Окончил политехнический институт и Военный университет связи. В течение пяти лет – с января 2014-го по январь 2019-го был начальником ГУ МЧС РФ по краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU