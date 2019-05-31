Новым главой Таймыра стал бывший руководитель красноярского ГУ МЧС
Евгений Вершинин, экс-начальник управления МЧС России по Красноярскому краю, был избран главой Таймырского Долгано-Ненецкого района. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.
В пятницу, 31 мая, за кандидатуру Евгения Вершинина проголосовали 14 депутатов. Напомним, предыдущий руководитель района покинул должность досрочно, в декабре 2018 года. После него обязанности главы исполняла Галина Гаврилова.
Главный спасатель края ушел в отставку в конце января 2019 года. Вместо него управление возглавил генерал-майор Игорь Лисин, его назначили временно исполняющим обязанности руководителя.
Справка
Евгений Вершинин родился 6 октября 1967 года в Красноярске. Окончил политехнический институт и Военный университет связи. В течение пяти лет – с января 2014-го по январь 2019-го был начальником ГУ МЧС РФ по краю.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава МЧС Красноярского края ушел в отставку
Главный спасатель Красноярского края Евгений Вершинин подал в отставку. Как сообщили на сайте ГУ МЧС России по региону, временно исполняющим обязанности руководителя управления назначен генерал-майор Игорь Лисин (Подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU