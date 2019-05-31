2019-05-31T14:37:32+03:00
Общество

Появились первые эскизы станций красноярского метро

Смотрим, какими они будут
Ася ЖУКОВА
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Появились первые эскизы станций красноярского метро. Фото: «КрасноярскТИСИЗ».Появились первые эскизы станций красноярского метро. Фото: «КрасноярскТИСИЗ».
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Горожанам показали первые эскизы станций метрополитена в Красноярске. Их подготовила компания «КрасноярскТИСИЗ» вместе с китайской корпорацией POLY. Макеты были представлены в краевом минтрансе.

Станций будет девять. Фото: «КрасноярскТИСИЗ».

Станций будет девять. Фото: «КрасноярскТИСИЗ».

Согласно схеме, теперь в Красноярске планируют построить не шесть, а девять станций. На это заложено не 65 миллиардов рублей (как сообщалось раньше), а 48. Станции будут как надземными, так и подземными. Первой проложат ветку в Октябрьском районе, она пройдет от улицы Высотной до площади Революции. Далее разобьют еще две линии. Сейчас предложение рассматривают специалисты министерства транспорта края.

Выглядят довольно эффектно. Фото: «КрасноярскТИСИЗ».

Выглядят довольно эффектно. Фото: «КрасноярскТИСИЗ».

Напомним, нынешней весной стало известно: в возведении метро в Красноярске серьезно заинтересованы китайцы. Между тем губернатор края заявил: в России тоже есть достойные варианты. И вот результат? совместный проект. Построить метро в Красноярске обещают за четыре года.

Станции будут как подземными, так и надземными. Фото: «КрасноярскТИСИЗ».

Станции будут как подземными, так и надземными. Фото: «КрасноярскТИСИЗ».

Вот - надземный вариант. Фото: «КрасноярскТИСИЗ».

Вот - надземный вариант. Фото: «КрасноярскТИСИЗ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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