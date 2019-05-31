2019-05-31T10:49:21+03:00
Общество

Красноярцам рассказали о выпуске лакированных 100-рублевых купюр

Это поможет продлить жизнь банкнот
Ася ЖУКОВА
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Красноярцам рассказали о выпуске лакированных 100-рублевых купюр.Красноярцам рассказали о выпуске лакированных 100-рублевых купюр.Фото: Ася ЖУКОВА
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В Красноярске (и, разумеется, не только) появятся новые – лакированные – 100-рублевые купюры. О выпуске банкнот «с защитой» рассказали в пресс-службе сибирского отделения Банка России.

Такая технология уже опробована на двухсотках. Вслед за ними уже в нынешнем году планируется лакировать около трети выпускаемых 100-рублевок.

- В итоге они медленнее загрязняются, следовательно, надо меньше печатать новых банкнот для замены тех, которые стали ветхими. Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, - поясняет заместитель управляющего красноярским отделением Банка России Алексей Гагарин. - На взгляд и на ощупь это покрытие определить сложно. Максимальный эффект достигается на банкнотах младших номиналов, срок жизни которых меньше, и которые больше печатаются. Поэтому на очереди, скорее, банкнота в 50 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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