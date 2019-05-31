В Красноярском крае за год мальчиков родилось на тысячу больше, чем девочек

СЕГОДНЯ 09:50 2019-05-31T10:26:04+03:00

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В Красноярском крае за прошлый год мальчиков родилось почти на тысячу больше, чем девочек. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

Накануне дня защиты детей, 1 июня, специалисты управления поделились любопытной статистикой. Согласно их наблюдениям, в 2018-м году в крае появились на свет 33527 малышей. Это на 5,7% меньше, чем в предыдущем году. Причем мальчиков родилось на 985 больше, чем девочек.

Всего, по данным на начало 2019-го, у нас 630920 детей в крае. И это на 1% больше, чем годом ранее. В том числе малышей до 6 лет - 271428 человек, детей от 7 до 14 лет – 269866, от 15 до 17 лет – 89626. Причем мальчиков 51,3 %, девочек 48,7.

Примечательно, что в 2018-м году 24796 детей (а это 74%) родилось у мам, состоявших в зарегистрированном браке.

И последнее: среди разводящихся пар доля супругов с несовершеннолетними детьми в 2018 году составила 52,2%. А в 2017-м - 54,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU