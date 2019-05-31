2019-05-31T08:11:56+03:00
Общество

В Красноярске завоют сирены и прогремят взрывы

С полудня до четырех часов
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В Красноярске завоют сирены и прогремят взрывы.В Красноярске завоют сирены и прогремят взрывы.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В пятницу, 31 мая, в Красноярске будут выть сирены и звучать взрывы. Об этом предупредили горожан в пресс-службе мэрии. С 12.00 до 16.00 на карьере «Черный мыс» запланированы взрывные работы. Так что поводов для паники нет.

При работах устанавливается опасная зона по разлету кусков породы - 500 метров. Также действуют звуковые сигналы в зоне проведения:

- «предупредительный» - один продолжительный – по нему вводится опасная зона; - «боевой» - два продолжительных – перед взрывом; - «отбой» - три коротких – после окончания работ и осмотра места взрыва.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первые выходные лета омрачат красноярцам дожди и прохлада

Первые выходные лета в Красноярске будут дождливыми и прохладными. Об этом сообщается на сайте гидрометцентра. В пятницу, 31 мая, жара в городе сменилась сильным ветром. А он принесет с собой резкое похолодание и дожди.

1 и 2 июня на улице будет всего плюс 14-16 градусов, к тому же – повторимся – осадки. Так что на хорошую погоду надеяться не стоит (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
До перехода на цифровое вещание Красноярска и края осталось два дня
Первые выходные лета омрачат красноярцам дожди и прохлада
У памятника Славе Глюку на набережной Красноярска разобрали постамент
Дома обманутых дольщиков «Реставрации» начнут достраивать в этом году
Жители Студгородка остались без воды из-за строителей
Опасны для жизни: в Красноярском крае отстрелят 87 медведей
Красноярцы выбрали лучший проект крематория
В Красноярске одну полосу на проспекте Мира отдадут под платную парковку
Кинотеатр «Мори Синема» дарит эксклюзивные подарки!
В Норильском аэропорту экстренно посадили самолет: во время полета пассажиру стало плохо
Бюджет Красноярска готов выделить 4 миллиона на детскую площадку возле БКЗ
В Красноярске летом детские сады пустеют на 70 %
Жители Красноярского края за год покурили на 15,4 миллиарда рублей
В Красноярске начинающий водитель сбил 8-летнюю школьницу
В Красноярске начался сезон бесплатных концертов духового оркестра под открытым небом
Перекрытие дорог на 1-2 июня 2019 года в Красноярске
В Норильске предприниматели целый год не доплачивали своим работникам северные надбавки