В Красноярске завоют сирены и прогремят взрывы

СЕГОДНЯ 08:11 2019-05-31T08:11:56+03:00

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В пятницу, 31 мая, в Красноярске будут выть сирены и звучать взрывы. Об этом предупредили горожан в пресс-службе мэрии. С 12.00 до 16.00 на карьере «Черный мыс» запланированы взрывные работы. Так что поводов для паники нет.

При работах устанавливается опасная зона по разлету кусков породы - 500 метров. Также действуют звуковые сигналы в зоне проведения:

- «предупредительный» - один продолжительный – по нему вводится опасная зона; - «боевой» - два продолжительных – перед взрывом; - «отбой» - три коротких – после окончания работ и осмотра места взрыва.

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Первые выходные лета омрачат красноярцам дожди и прохлада

Первые выходные лета в Красноярске будут дождливыми и прохладными. Об этом сообщается на сайте гидрометцентра. В пятницу, 31 мая, жара в городе сменилась сильным ветром. А он принесет с собой резкое похолодание и дожди.

1 и 2 июня на улице будет всего плюс 14-16 градусов, к тому же – повторимся – осадки. Так что на хорошую погоду надеяться не стоит (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU