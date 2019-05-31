СЕГОДНЯ 07:54 2019-05-31T07:54:08+03:00

До перехода на цифровое вещание Красноярска и края осталось два дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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До перехода Красноярска и края на цифровое вещание осталось только два дня. Все произойдет в понедельник, 3 июня. С этой даты двадцать общероссийских телеканалов будут доступны для нас только в «цифре».

К слову, сейчас больше 80% жителей готовы к отключению аналогового вещания. Другим же стоит поторопиться. А именно – выбрать подходящий способ приема цифрового сигнала. Вариантов несколько: купить цифровую приставку к старому телевизору или приобрести новый, стандарта DVB-T2, подключиться к кабельному оператору или установить спутниковую «тарелку».

Узнать подробности можно на сайте смотрицифру.рф или по телефону региональной горячей линии: 8-800-300-64-40. Тем, у кого нет средств на покупку цифрового оборудования, лучше обратиться в соцзащиту по месту жительства.

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В чем плюс? Цифровое телевидение гарантирует отличное качество видео и аудио. А также - дополнительные сервисы. Например, можно запрограммировать и записать передачу или фильм в свое отсутствие и потом посмотреть; вывести на экран программу передач; и пр.

В чем минус или, точнее, проблема? В двух мультиплексах нет ни одной региональной телекомпании, только федеральные. А ведь в Красноярском крае таких больше десятка. Помимо Красноярска есть свои телеканалы в Норильске, Лесосибирске, Канске, Шушенском, Енисейске и других городах (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU