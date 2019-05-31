2019-05-31T06:26:38+03:00
Общество

Первые выходные лета омрачат красноярцам дожди и прохлада

Рассказываем, когда вернется тепло
Ася ЖУКОВА
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Первые выходные лета омрачат красноярцам дожди и прохлада.Первые выходные лета омрачат красноярцам дожди и прохлада.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Первые выходные лета в Красноярске будут дождливыми и прохладными. Об этом сообщается на сайте гидрометцентра. В пятницу, 31 мая, жара в городе сменилась сильным ветром. А он принесет с собой резкое похолодание и дожди.

1 и 2 июня на улице будет всего плюс 14-16 градусов, к тому же – повторимся – осадки. Так что на хорошую погоду надеяться не стоит.

Впрочем, уже к понедельнику, 3 июня, столбики термометров поползут вверх, до отметки плюс 19. А к четвергу, 6 июня, вернется летняя жара – будет плюс 27. Правда, с дождями. Осадки прекратятся только на один день – среду, 5 июня.

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Жара в Красноярске сменилась резким похолоданием и сильным ветром

Жара в Красноярске 31 мая сменилась мощным ветром и похолоданием. Комфортная погода продержалась совсем недолго. Сильно дуть начало уже утром в пятницу. Так что, похоже, прогноз сбывается. Итак, что нас ждет?

- В самом Красноярске будет облачно, пройдет небольшой дождь, - сообщают на сайте Среднесибирского УГМС. - Ветер западный 3-8 метров в секунду, порывы до 18 метров. Температура воздуха плюс 15-17 градусов (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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