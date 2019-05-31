У памятника Славе Глюку на набережной Красноярска разобрали постамент

СЕГОДНЯ 05:15 2019-05-31T05:15:56+03:00

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Памятник музыканту Славе Глюку (Вячеславу Зубкову) на набережной Красноярска лишился постамента. Правда, временно, здесь начался ремонт, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, нынешним летом будет четыре года с тех пор, как памятник лидеру группы «Нашествие кактусов» появился в Красноярске. Тогда вокруг его установки было много споров. Тем не менее памятник стал народным, его знают и любят.

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Новый памятник появился на улице Дубровинского, в сквере у Дворца Бракосочетаний. На бронзовой скамье сидит музыкант с гитарой. А рядом на земле в раскрытом кофре сидят кошка, кактус и лошадка. Любому человеку, сведущему в музыкальном мире, понятно, что это памятник Вячеславу Зубкову, известному как Слава Глюк.

Памятник этот появился в результате открытого голосования, проведенного в социальной сети. Горожанам предложили самим выбрать, кого они хотят видеть. Вариантов было много, среди них суслик с Татышева, лихой столбист, местный чиновник, заботливая бабушка, хоккеисты и даже персонаж их виртуальной игры. Но в конце концов группа поддержки Славы Глюка победила, набрав 17 % голосов (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU