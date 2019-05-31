2019-05-31T04:53:14+03:00
Общество

Дома обманутых дольщиков «Реставрации» начнут достраивать в этом году

А именно – осенью
Ася ЖУКОВА
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Дома обманутых дольщиков «Реставрации» начнут достраивать в этом году.Дома обманутых дольщиков «Реставрации» начнут достраивать в этом году.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Возведение домов обманутых дольщиков «Реставрации» возобновится в третьем квартале текущего 2019 года. Об этом рассказали в министерстве строительства края.

Напомним, речь идет о десяти многоэтажных домах организации, признанной банкротом в 2018-м году. В результате больше тысячи дольщиков, вложивших свои средства в постройку жилья в Солнечном и Студенческом городке, фактически остались без крыши над головой.

Между тем на директора «Реставрации» Николая Коваленко завели уголовное дело за крупное мошенничество. Однако не задержали – мужчина улетел на свою виллу в Италию. Теперь Коваленко собираются экстрадировать в Россию, пока он находится под домашним арестом.

К слову, для достройки нужно почти 5,4 миллиарда рублей. Идет разработка дорожных карт и подготовка документов.

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Миллиардер, директор и владелец строительной компании «Реставрация» Николай Коваленко в скором времени вернется на родину, в Красноярск. В наручниках. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции. Напомним, Николай Коваленко сбежал в Италию, оставив в Красноярске без квартир порядка 1 300 человек. Компания «Реставрация» (до скандала считавшаяся одной из самых надежных на рынке) обанкротилась. По данным правоохранителей, сумма ущерба от действий Коваленко оценивается более чем в 2 миллиарда рублей - его подозревают в хищении средств дольщиков (Подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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