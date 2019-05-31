2019-05-31T04:27:21+03:00
Происшествия

Жители Студгородка остались без воды из-за строителей

Проводя работы, повредили трубу
Ася ЖУКОВА
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Жители Студгородка остались без воды из-за строителей.Жители Студгородка остались без воды из-за строителей.Фото: Диана ИВАНОВА
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Сразу несколько домов в Студенческом городке Красноярска остались без холодной воды из-за строителей. Об этом сообщили в пресс-службе «КрасКом».

В четверг, 30 мая, сотрудникам компании поступил звонок: на улице Ленинградской, 3 размывает только что вырытый котлован. Бригада, прибывшая по вызову, увидела: поврежден чугунный магистральный водопровод. А над котлованом провисла полиэтиленовая труба.

Между тем никакие земляные работы тут с компанией «КрасКом» не согласовывались. Более того - повредившие трубу бросили все, как есть, и скрылись. Было принято решение на время отключить холодную воду. Иначе коммуникации продолжили бы разрушаться. На месте работали представили «КрасКома» и полицейские.

По данным компании, земельный участок, где все произошло, находится в собственности фирмы «СУ-208». В 2018-м году «КрасКом» официально отказал ей в разрешении вырыть здесь котлован для постройки жилого дома. Поскольку на участке несколько трубопроводов (питьевого водоснабжения и водоотведения), также это санитарно-защитная зона водопроводной насосной станции. Строители проигнорировали запреты, и вот что из этого вышло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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