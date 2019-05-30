Опасны для жизни: в Красноярском крае отстрелят 87 медведей

СЕГОДНЯ 15:08 2019-05-30T15:08:24+03:00

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В Красноярском крае в этом году отстрелят 87 медведей. Соответствующий приказ министерства экологии и регионального природопользования края опубликован на официальном портале регионального правительства. Причина – хищники создают реальную угрозу жизни и здоровью людей, проживающих в непосредственной близости к лесам. Сроки – с 28 мая по 30 ноября. Отстреливать можно медведей любой половозрастной группы.

Однако это не значит, что за ружье могут взяться все желающие. Выходить на охоту разрешается только охотникам, имеющим лицензии. В противном случае отстрел хищника на территории его обитания будет считаться браконьерством.

Напомним, что 28 мая около 5 часов утра крупный хищник пришел прямо в поселок Северо-Енисейский в поисках пищи. Его заметили случайные прохожие и вызвали полицию. Почти два часа полицейские и охотоведы пытались прогнать медведя назад в лес, но это только разозлило его. В результате пришлось применить табельное оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU