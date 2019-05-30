Красноярцы выбрали лучший проект крематория

СЕГОДНЯ 14:45 2019-05-30T14:45:46+03:00

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Красноярцы проголосовали за понравившийся им проект будущего крематория. Интернет-голосование завершится в полночь, 30 мая. То есть через несколько часов. Но уже и так понятно, какой проект лидирует с большим отрывом. Авторы проекта дали как можно больше визуальных подробностей, поэтому неудивительно, что горожане отдали ему предпочтение. Это проект № 1 – со светящимся крестом, сообщают Новости ТВК. Он получил более 1,9 тысяч голосов. Эскиз № 4 набрал 1,1 тысячу, а у остальных только по 200 голосов.

Интересно, что выставляя проекты на суд горожан, в мэрии намеренно не стали раскрывать, какие компании над ними трудились. Три из них – красноярские, одна – из Санкт-Петербурга. У всех есть свои участки земли, а их расположение подходит под заданные условия: быть ближе к кладбищу (Бадалыку) и подальше от жилых домов.

Комиссия приступит к выбору проекта уже на следующий день после завершения голосования. Победителя обещают назвать уже 7 июня. А строительство должно завершиться уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU