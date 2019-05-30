В Красноярске одну полосу на проспекте Мира отдадут под платную парковку

СЕГОДНЯ 13:15 2019-05-30T13:15:04+03:00

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В Красноярске одну из полос на проспекте Мира могут отдать под платную парковку. Об этом сегодня на брифинге с журналистами заявил первый вице-мэр города Владислав Логинов. И в целом нужно готовиться к тому, что платных парковок станет больше, а их география расширится. Что касается проспекта Мира, под автостоянку, скорее всего, отдадут одну полосу.

Пока не решили, в каком порядке там разрешать парковать машины – параллельно или перпендикулярно дороге. Но в любом случае, пообещал чиновник, все будет цивилизованно. Выиграют от этого и пешеходы. Припаркованные автомобили будут играть роль преграды между тротуарами и проезжей частью. Тогда и заборы не нужны – народ не будет перебегать улицу.

Добавим, что мэрия намерена забрать проект платных парковок у компании «Инфоком». Поскольку нынешний оператор не справляется со своей работой, этим займутся специалисты из администрации. Передача из рук в руки произойдет ближе к концу года. Автомобилистам обещают наладить или установить новые паркоматы, а штрафы за неоплату парковки собирать жестче.

ИСТОЧНИК KP.RU