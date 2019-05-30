Кинотеатр «Мори Синема» дарит эксклюзивные подарки!

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-30T12:03:53+03:00

Зрители комедии «Тайная жизнь домашних животных 2» могут получить эксклюзивные подарки с 30 по 2 июня!

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Кошки приземляются на лапки, а как приземляются собаки? Вы узнаете в продолжении любимой анимационной комедии «Тайная жизнь домашних животных 2»! Любой зритель мультфильма может получить эксклюзивные подарки!

Только в MORI cinema с 30 мая по 2 июня на любом из сеансов зритель может оказаться на Счастливом кресле!

Семья в полном составе позволит увеличить ваши шансы!

Для того, чтобы попытать удачу, нужно приобрести билет на фильм «Тайная жизнь домашних животных 2», внимательно осмотреть свое кресло, и если заветный купон победителя оказался на вашем месте, то именно вы станете обладателем эксклюзивных подарков!

Для получения приза необходимо обратиться к администратору кинотеатра, предъявив купон победителя и кинобилет. И количество призов ограничено, поэтому поторопитесь.

Всем отличного настроения и больше Счастливых кресел!

ИСТОЧНИК KP.RU