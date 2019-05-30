Бюджет Красноярска готов выделить 4 миллиона на детскую площадку возле БКЗ

СЕГОДНЯ 08:36 2019-05-30T08:36:46+03:00

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Бюджет Красноярска готов выделить 4 миллиона рублей на обустройство детской площадки возле Большого концертного зала, пишет 7 канал со ссылкой на сайт госзакупок. По проекту зона для маленьких красноярцев должна появиться как раз напротив филармонии.

По условиям контракта подрядчик должен на эти деньги установить качели и карусели, песочницу и велопарковку, обустроить участок для занятия спортом, игровой комплекс. Также необходимо будет установить скамейки и навесы от солнца, мусорные урны, посадить зеленые газоны.

Заказчиком выступила администрация Центрального района. С подрядчиком тоже уже определились. Из двух участников, которые подали свои заявки на конкурс, комиссия выбрала компанию «Строй Ресурс». Она предложила лучшие условия – снизила цену на полмиллиона и гарантировала при этом высокое качество работы.

ИСТОЧНИК KP.RU