2019-05-30T07:29:44+03:00
Общество

В Красноярске летом детские сады пустеют на 70 %

Родители увозят ребятишек в отпуск или в гости
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске летом детские сады пустеют на 70 %В Красноярске летом детские сады пустеют на 70 %Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске детские сады переходят на летний режим работы. Это давно стало традицией, что на три месяца посещаемость садиков сокращается чуть ли не на 70 %. Кого-то родители увозят в деревню к бабушкам-дедушкам, кого-то с собой в отпуск. Так что оставшихся ребятишек формируют во временные смешанные группы и переводят в другие помещения – игровые комнаты и спальни. Родители должны быть к этому готовы.

Также детские сады могут закрыться на несколько недель для того, чтобы сделать косметический ремонт внутри и подготовиться к следующему году. А это значит, что детей могут перевести даже в другой детский сад на этот период.

- Конкретных сроков проведения ремонта нет, учреждение может закрыться в любой летний месяц. На это время ребенку предоставляют место в другом детском саду. Что касается будущих первоклассников, то они могут приходить в садик до 31 августа включительно, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе управления образования города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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