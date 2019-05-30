2019-05-30T07:07:44+03:00
Общество

Жители Красноярского края за год покурили на 15,4 миллиарда рублей

Такие цифры называет статистика
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жители Красноярского края за год покурили на 15,4 миллиарда рублейЖители Красноярского края за год покурили на 15,4 миллиарда рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Жители Красноярского края за весь 2018 год покурили на 15,4 миллиарда рублей. Это на 0,9 процента больше, чем было в 2017-м. К такому выводу пришли специалисты Красноярскстата, проанализировав информацию о затратах граждан и доходах организаций, торгующих табачными изделиями.

Было проведено выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств. И на основе этих данных расходы на покупку табачных изделий на одного члена домашнего хозяйства в 2018 году в Красноярском крае составили 309,1 рубля в месяц.

В апреле 2019 года стоимость одной пачки сигарет отечественных с фильтром составила 92,78 рубля, то есть на 11,2 процента больше, чем годом ранее. Цена пачки сигарет с фильтром зарубежных торговых марок составила 135,31 рубля – разница в плюс составила 10,7 процента.

Добавим, что 31 мая – Всемирный день без табака. Ежегодная кампания служит поводом для широкого информирования о вредных и смертельных последствиях употребления табака и пассивного курения, а также содействия сокращению употребления табака в любой форме. Красноярскстат подготовил информацию, которая, возможно, заставит задуматься и отказаться от пагубной привычки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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