В Красноярске начался сезон бесплатных концертов духового оркестра под открытым небом
В Красноярске начался сезон бесплатных концертов под открытым небом. Об этом сообщает Красноярский духовой оркестр. Ближайший концерт состоится уже завтра на улице Мирошниченко.
Летняя программа концертов на 2019 год уже опубликована в группе ВК духового оркестра.
В рамках программы «Окно в культуру» музыканты сыграют:
31 мая в 19:00 на ул. Мирошниченко, 4.
4 июня в 12:00 на ул. Баумана, 26.
5 июня в 17:00 на улице Вавилова, 25.
Для гостей проекта оркестр исполнит самые лучшие танцевальные и джазовые композиции.
1 июня в 17.30 духовой оркестр сыграет на главной сцене Левобережной набережной в рамказ Дня защиты детей.
2 июня в 17.30 в парке «Покровский» оркестр даст взрывной концерт в рамках «Летней кухни».
И, конечно, же возобновляются музыкальные пятницы на острове Татышев. Пока анонсировано всего 3 концерта, которые пройдут на восточной стороне острова:
21 июня в 19:00
9 августа в 19:00
23 августа в 19:00
Напоминаем, что все концерты можно посетить совершенно бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU