2019-05-30T06:29:32+03:00
Звезды

В Красноярске начался сезон бесплатных концертов духового оркестра под открытым небом

Красноярский духовой оркестр опубликовал программу бесплатных концертов на лето 2019
Антон БИБЕР
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Проект «Музыкальные пятницы» действует четвертый год подряд.Проект «Музыкальные пятницы» действует четвертый год подряд.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Красноярске начался сезон бесплатных концертов под открытым небом. Об этом сообщает Красноярский духовой оркестр. Ближайший концерт состоится уже завтра на улице Мирошниченко.

Летняя программа концертов на 2019 год уже опубликована в группе ВК духового оркестра.

В рамках программы «Окно в культуру» музыканты сыграют:

31 мая в 19:00 на ул. Мирошниченко, 4.

4 июня в 12:00 на ул. Баумана, 26.

5 июня в 17:00 на улице Вавилова, 25.

Для гостей проекта оркестр исполнит самые лучшие танцевальные и джазовые композиции.

1 июня в 17.30 духовой оркестр сыграет на главной сцене Левобережной набережной в рамказ Дня защиты детей.

2 июня в 17.30 в парке «Покровский» оркестр даст взрывной концерт в рамках «Летней кухни».

И, конечно, же возобновляются музыкальные пятницы на острове Татышев. Пока анонсировано всего 3 концерта, которые пройдут на восточной стороне острова:

21 июня в 19:00

9 августа в 19:00

23 августа в 19:00

Напоминаем, что все концерты можно посетить совершенно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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