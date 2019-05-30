2019-05-30T06:41:20+03:00
Общество

В Красноярске снова перекрывают улицы для автомобилистов

Где-то на ремонт, а где-то и на праздник
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске снова перекрывают улицы для автомобилистовВ Красноярске снова перекрывают улицы для автомобилистовФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске вновь вводятся временные ограничения движения для автотранспорта. Это связано с ремонтными работами, сообщили в администрации города. Итак, по порядку.

- С 11 часов 30 мая частично ограничено движение на улице Энергетиков. Здесь на участке длиной 15 метров (возле Энергетиков, 57) начинается капитальный ремонт тепловых сетей. Ограничение будет действовать до 20:00 часов 11 июня. Для водителей будут выставлены временные дорожные знаки.

- С 23 часов 30 мая и до 8 часов утра 31 мая частично закрыт для движения транспорта проезд между улицами Семафорная и Корнетова. За ночь бригада КрасЖд планирует привести в порядок железнодорожный переезд.

- 1 июня из-за детского карнавала будет перекрыт проспект Мира. Ограничат движение от перекрестка с ул. Горького перекрестка с ул. Вейнбаума. Также будут перекрыты для движения пересекающие проспект Мира улицы на всем участке движения колонны детского карнавала. Ограничения будет действовать с 8:00 до 15:00.

- 1 и 2 июня в Красноярске будут закрыты для движения транспорта несколько улиц в районе Караульной горы. Повод там праздничный. Там пройдет фестиваль еды «Летняя кухня» на Караульной горе и в сквере «Покровский». Нельзя будет проехать по улице Авиационной от дома № 73 до дома № 86; по проезду с восточной стороны сквера «Покровский» от Степана Разина до Авиационная. Ограничение будет действовать с 7 часов утра 1 июня до 23 часов 2 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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