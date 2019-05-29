В Красноярске сгорели продуктовые павильоны в Телевизорном переулке

СЕГОДНЯ 16:49 2019-05-29T16:49:40+03:00

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В Красноярске сегодня днем, 29 мая, горели продуктовые павильоны в Телевизорном переулке. Сигнал на пульт дежурного поступил в 15:45. Очевидцы рассказали, что в торговом ряду, а в нем не меньше дюжины магазинов, которые вплотную, стена к стене, примыкают друг другу, неожиданно вспыхнула крыша. Затем огонь быстро распространился по всей поверзности.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю прокомментировали ЧП:

- Площадь пожара составила примерно 300 метров и была угроза распространения огня. На момент прибытия спасательных подразделений горели крыши торгового ряда, а некоторые павильоны горели изнутри. Травмированных и погибших нет. На месте пожара работали 21 человек и 8 единиц техники. В 16:43 была объявлена локализация пожара. После этого пожарные тщательно пролили павильоны, чтобы избежать в дальнейшем повторного возгорания.

Причины пока неизвестны, их будут узнавать дознаватели. Но имеет место версия короткого замыкания.

ИСТОЧНИК KP.RU