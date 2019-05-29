2019-05-29T14:56:52+03:00
Общество

Красноярские водители начнут получать штрафы за неоплаченную парковку по упрощенной схеме

А сам проект заберет под свое крыло администрация города
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские водители начнут получать штрафы за неоплаченную парковку по упрощенной схемеКрасноярские водители начнут получать штрафы за неоплаченную парковку по упрощенной схемеФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские водители начнут получать штрафы за неоплаченную парковку по упрощенной схеме. А в закон об административных правонарушениях будут внесены поправки. За них проголосовали депутаты Горсовета. Суть простая. Если сейчас автомобилиста-нарушителя (читайте: не оплатившего парковку) вызывают сначала на административную комиссию, а потом штрафуют. То после принятия поправок его присутствия на комиссии будет не обязательным: уведомление о штрафе ему пришлют на дом.

Однако повысит ли это собираемость? В мэрии давно недовольны работой оператора, компании «Инфоком». Из 37 паркоматов не работают 15. Да через те, что работают, собираемость очень низкая. Когда несколько лет назад запускали проект платных парковок, планировали, что в бюджет города от них будут поступать миллионы (13% от общих сборов). Но в 2018 году собрали только 70 тысяч.

Как сказал первый замглавы города Владислав Логинов, компания «Инфоком» выполняет свои обязательства только до конца города. Далее управление в свои руки заберет администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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