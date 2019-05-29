«Нужна кровь любой группы»: красноярцев просят помочь девочке, которая упала в яму с золой

СЕГОДНЯ 14:54 2019-05-29T14:54:03+03:00

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В социальных сетях Красноярска стремительно распространяется информация:

«Срочно нужна кровь любой группы для ребенка нашей коллеги. Кровь можно сдать по адресу ул. Партизана Железняка 3 «з». Вторник-пятница с 8.00 до 17.30. Суббота с 8.00 до 12.00 на имя Силкиной Марии Юрьевны (девочке 7 лет). Ожоговое отделение Красноярской краевой больницы».

Мария, Маша, Машенька. Кареглазая красавица с длинными косами. Всегда веселая, озорная, всеобщая любимица. В сентябре впервые переступила порог школы и стала первоклашкой. Вот-вот должны были начаться ее первые летние каникулы. Но…

Эта малышка сейчас в реанимации. Находится между жизнью и смертью. А родителям остается только молиться. И молить о помощи. Их жизнь разделилась на две половины. До 25 мая и после.

Трагедия произошла в поселке Суворовском. В тот день Маша играла с соседскими ребятами в мяч. Неподалеку от этого места находилась яма глубиной в два метра. Туда жители ссыпали использованную золу. Опасный участок не был огорожен…

Все случилось очень быстро. Крики, плач. Соседи ринулись к детям и вытащили девочку. Вызвали «скорую». Все действовали оперативно. Но бедняжка получила сильнейшие ожоги. 90 процентов тела…

При каких обстоятельствах все произошло, сейчас выясняют следователи. Кто вырыл эту яму? На каком основании? Почему не принял меры безопасности? Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Виновнику грозит до трех лет лишения свободы.

По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, Машенька единственный ребенок в семье, поздний и очень долгожданный. Родным Машеньки остается только надеяться. Состояние дочери очень тяжелое. Но так хочется верить в чудо. Держись, малышка! А мы, в свою очередь, сделаем все возможное, чтобы тебе помочь.

ИСТОЧНИК KP.RU