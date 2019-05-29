2019-05-29T14:37:05+03:00
Общество

Школьник из Кургана запустил петицию с требованием уволить красноярского депутата

... За призывы запретить игру Minecraft
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Школьник из Кургана запустил петицию с требованием уволить красноярского депутатаШкольник из Кургана запустил петицию с требованием уволить красноярского депутатаФото: Мария ЛЕНЦ
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Некий 15-летний школьник из Кургана запустил во «ВКонтакте» петицию с требованием уволить депутата Законодательного собрания Красноярского края Владимира Рейнгардта. Основание – нелестное высказывание парламентария в адрес игры Minecraft.

Напомним, что неделю назад на сессии Заксобрания Владимир Рейнгарт призвал запретить эту игру, по его мнению, она пропагандирует кровь и насилие.

Автор петиции считает, что «страной должны руководить здравомыслящие люди. Депутат заксобрания Красноярского края Владимир Рейнгард не является таким. Его же слова тому подтверждение. Где он увидел насилие в Майнкрафт? Не понятно. Понятно лишь одно, этот человек уже сам не знает, что говорит».

Судя по дальнейшему содержанию текста, молодой человек является яростным фанатом виртуальной игры, он администрирует популярный паблик, посвященный «Майнкрафт», в котором более 35 тысяч подписчиков, на чью поддержку и рассчитывает: «Просим поддержать данную петицию, если считаете, что Майнкрафт НИКТО и НИКОГДА не должен запрещать! Восстановим здравый смысл, пока это не поздно!»

К вечеру 29 мая петиция набрала уже 22,3 тысяч подписей из необходимых 50 тысяч. Однако молодой человек, видимо, не знает, что депутат – должность выборное и уволить его нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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