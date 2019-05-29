Tele2 названа лучшим мировым хост-оператором MVNO

СЕГОДНЯ 13:59 2019-05-29T13:59:26+03:00

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Tele2, первым в России выиграл престижную награду на Всемирном конгрессе виртуальных операторов. Единственное глобальное мероприятие MVNO в этом году прошло в Амстердаме и объединило более 400 компаний из 80 стран. Tele2 победила в номинации «Лучший хост-оператор MVNO» – за короткий срок компания стала «фабрикой» MVNO, запустила более 20 виртуальных операторов и обеспечила более половины новых подключений в российском сегменте.

Tele2

Tele2 обошла ведущие мировые телеком-компании и стала лучшей в престижной категории «Лучший хост-оператор MVNO». Победитель определялся в ходе закрытого голосования. Проекты оценивали такие известные в мире телекома судьи, как Ренато Андраде (Acqua Telecom) и Ян Джинн (IFG Consulting).

Tele2 является лидером российского рынка по запуску виртуальных операторов: на инфраструктуре компании уже работает более 20 MVNO. Это в том числе проекты «Ростелекома», «Сбербанка», Virgin Connect, Тинькофф Банка, «Центр2М», «МС-СпецТелеком», MCN Telecom, ТТК, Easy4, SIM SIM, V-Tell, Danycom и др. Сейчас число абонентов MVNO на сети Tele2 превышает 2 млн человек, На Tele2 приходится более половины абонентов, подключенных российскими MVNO за 2017-2018 гг. Легкий и быстрый запуск виртуальных операторов обеспечивают платформы MVNE и MVNA, которые Tele2 первой внедрила на российском телеком-рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU