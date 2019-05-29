2019-05-29T13:52:27+03:00
Общество

В Красноярском крае «черные кредиторы» придумали новый способ обманывать клиентов

Граждане по незнанию переписывают на них имущество
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае «черные кредиторы» придумали новый способ обманывать клиентовВ Красноярском крае «черные кредиторы» придумали новый способ обманывать клиентовФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае «черные кредиторы» придумали новую схему обманывать клиентов. На первый взгляд она похожа на возвратный лизинг, но на самом деле действует такая схема незаконно. Фирма-кредитор заключает с клиентом два договора, один – купли-продажи автомобиля, другой – договор финансовой аренды. Клиент получает деньги и как бы продолжает ездить на автомобиле, который по факту уже ему не принадлежит. Да и проценты по такому кредиту просто грабительские.

Еще несколько незаконных занимались выдачей микрокредитов для населения и предпринимателей. Незаконных – потому что были исключены из государственного реестра организаций, имеющих право осуществлять такую деятельность, - сообщает интернет-газета newslab.ru.

Всего в I квартале 2019 года Сибирское управление Банка России выявило 33 нелегальных кредитора и 4 организации с признаками финансовой пирамиды. В некоторых случаях были возбуждены уголовные дела, проверки организаций продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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