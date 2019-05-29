2019-05-29T12:52:57+03:00
Общество

Норникель признан лучшей в России компанией

Она стала лауреатом национальной бизнес-премии "Компания года" за положительную динамику работы в 2018 году.
Анастасия ШАЙХОВА
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Компания «Нориникель» стала победителем в номинации «Цветная металлургия» фото_пресс-службаКомпания «Нориникель» стала победителем в номинации «Цветная металлургия» фото_пресс-служба
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Торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии в области бизнеса "Лучшие в России - Компания Года и Персона года" состоялась в Москве. Цель премии – сформировать позитивный имидж отечественного бизнеса. Чтобы выбрать лучших, была проделана кропотливая работа. Аналитики портала Anews.com составляли шорт-листы компаний из более чем десятка различных отраслей, а затем Экспертный совет, в который входят бизнесмены, общественные и политические деятели, отобрал победителей. Были учтены финансовые и экономические показатели, динамика развития, а также, что немало важно, участие в государственных и негосударственных программах:

- У компании огромные достижения и в прошедшем году, и в предыдущие годы, - комментирует директор департамента маркетинга компании "Норникель" Антон Берлин. - И это все благодаря людям, благодаря коллективу.

Компания «Нориникель» стала победителем в номинации «Цветная металлургия». Кроме того, награды в различных номинациях получили «Альфабанк», Страховой Дом ВСК и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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