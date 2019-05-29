Норникель признан лучшей в России компанией
Торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии в области бизнеса "Лучшие в России - Компания Года и Персона года" состоялась в Москве. Цель премии – сформировать позитивный имидж отечественного бизнеса. Чтобы выбрать лучших, была проделана кропотливая работа. Аналитики портала Anews.com составляли шорт-листы компаний из более чем десятка различных отраслей, а затем Экспертный совет, в который входят бизнесмены, общественные и политические деятели, отобрал победителей. Были учтены финансовые и экономические показатели, динамика развития, а также, что немало важно, участие в государственных и негосударственных программах:
- У компании огромные достижения и в прошедшем году, и в предыдущие годы, - комментирует директор департамента маркетинга компании "Норникель" Антон Берлин. - И это все благодаря людям, благодаря коллективу.
Компания «Нориникель» стала победителем в номинации «Цветная металлургия». Кроме того, награды в различных номинациях получили «Альфабанк», Страховой Дом ВСК и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU