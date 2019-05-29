2019-05-29T12:41:23+03:00
Происшествия

В Хакасии в перинатальном центре умерла роженица

Следственный комитет начал проверку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии в перинатальном центре умерла роженицаВ Хакасии в перинатальном центре умерла роженицаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии в перинатальном центре умерла 36-летняя роженица. Об этом 27 мая со ссылкой на собственные источники сообщило информагентство «Хакасия». Для женщины это были уже третьи роды. Ребенок родился самостоятельно, естественным путем, без кесарева сечения. Поначалу состояние роженицы было удовлетворительным, но на третьи сутки она скончалась. Источник сообщает, что причиной стала сердечная недостаточность женщины и ей нельзя было рожать самостоятельно.

В республиканском минздраве информацию о смерти подтвердили, но от комментариев отказались. Следственный комитет узнал об этом только после мониторинга СМИ.

- По данному факту следственным отделом по городу Абакану следственного управления Следственного комитета России по Республике Хакасия начата доследственная проверка. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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