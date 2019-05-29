Приставы назвали топ-3 городов Красноярского края по количеству злостных алиментщиков

СЕГОДНЯ 11:23 2019-05-29T11:23:14+03:00

Какой из них на первом месте, нетрудно догадаться

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Судебные приставы назвали тройку лидеров городов Красноярского края по количеству злостных алиментщиков. Возглавляет антирейтинг Красноярск, что неудивительно, учитывая, что в столице края проживает более миллиона человек. Количество должников здесь 11 034 (10 425 мужчин и 609 женщин).

На второй позиции Норильск, включая Талнах – 1 741 должник (1 353 мужчины, 388 женщин). На замыкает тройку антилидеров Минусинск (вместе с районом) – 1 073 должника (875 мужчин и 198 женщин).

А всего на территории края насчитывается 32 тысячи человек, которые уклоняются от своих обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей.

- В настоящий момент взыскано задолженности по алиментам на сумму 221 миллион рублей. Наибольшая сумма задолженности приходится на краевой центр – 69 миллионов, вторую строчку занимает Железногорск – 14 миллионов, третью – Дивногорск – 9,9 миллионов рублей, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU