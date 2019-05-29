В Красноярске на Ключевской улице пересаживают 80 деревьев

СЕГОДНЯ 10:48 2019-05-29T10:48:43+03:00

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В Свердловском районе Красноярска пересаживают 80 молодых деревьев. Большую часть – на соседний земельный участок, а 10 елей перенесут в сквер. Такая необходимость вызвана ремонтом аварийных канализационных сетей. Здесь они настолько изношены, что требуют полной замены.

Занимаются переносом саженцев специалисты компании «Зеленый мир». Они уверяют, что подобрали самый оптимальный вариант для пересадки деревьев, при котором те почти не пострадают. Для этого используется специальный пересадчик на базе погрузчика. Насадка под углом погружается в грунт, охватывает земляной ком и не повреждает корневую систему. После завершения коммунальных работ участок выровняют, благоустроят и высадят живую изгородь.

В администрации района добавили, что рамках соглашения четыре аварийных дома по улице Ключевской должны быть снесены. Это дома № 63, 65, 67 и 69. Нужно расселить 27 семей. Причем жители домов № 63 и 65 свою компенсацию уже получили и переехали. Сейчас инвестор расселяет жильцов остальных двух домой. Затем здесь начнут строить жилой дом. Вот для этого-то и нужно заранее отремонтировать канализационные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU