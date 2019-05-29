На улицах Красноярска устанавливают экзотические пальмы и туи

СЕГОДНЯ 09:56 2019-05-29T09:56:00+03:00

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На улицах Красноярска устанавливают пальмы и туи. За долгие зимние месяцы, которые они провели в теплицах Управления зеленого строительства, экзотические деревья как следует отдохнули, окрепли и подросли. Всего в этом сезоне город украсят 197 деревьев – 141 пальма и 56 туй. Их установят в самых популярных местах отдыха, но большей частью – в центре на проспекте Мира. Пообещали даже, что несколько пальм украсят и муниципальный пляж на острове Отдыха.

Власти города призывают красноярцев бережно относиться к экзотическим деревьям. Потому что в них вложен труд десятков людей. И потому, что они украшают пространство. Немногие российские города могут похвастаться, что у них на улицах растут пальмы. В Сибири таких городов точно нет.

Кстати, говорят, что появились они в Красноярске как символ любви. В начале 2000-х один городской чиновник решил сделать подарок любимой женщине и выписал для нее несколько пальм. Деревья так понравились, что сотрудник администрации на совещании продвинул мэру Пимашкову такую идею, которую тот и согласовал. Даже если эта история и выдумка, то красивая.

За зиму деревья подросли и окрепли. Фото пресс-службы администрации города

ИСТОЧНИК KP.RU