2019-05-29T08:25:11+03:00
Происшествия

На юге Красноярского края полицейские сорвали поставку алкоголя на 1,4 миллиона

И завели уголовное дело на водителя [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На юге Красноярского края полицейские сорвали поставку алкоголя на 1,4 миллиона. Стоп-кадр видеоНа юге Красноярского края полицейские сорвали поставку алкоголя на 1,4 миллиона. Стоп-кадр видео
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На юге Красноярского края полицейские конфисковали алкогольный груз на 1,4 миллиона рублей. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, наряд ДПС остановил на трассе в Минусинском районе грузовик. При проверке внутри обнаружили 413 коробок с водкой различных наименований – это 4686 литров. От настоящей с виду не отличишь, но все – без акцизных марок и сопроводительных документов.

На юге Красноярского края полицейские конфисковали алкогольный груз на 1,4 миллиона.

Информацию передали сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. В ходе расследования удалось установить, что перевозил груз 39-летний житель Хакасии, который ранее уже был судим за аналогичное преступление. На сей раз алкоголь предназначался для реализации на территории Минусинска, Минусинского района о Хакасии.

На подозреваемого завели новое уголовное дело, на сей раз ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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