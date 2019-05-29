На юге Красноярского края полицейские сорвали поставку алкоголя на 1,4 миллиона
На юге Красноярского края полицейские конфисковали алкогольный груз на 1,4 миллиона рублей. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, наряд ДПС остановил на трассе в Минусинском районе грузовик. При проверке внутри обнаружили 413 коробок с водкой различных наименований – это 4686 литров. От настоящей с виду не отличишь, но все – без акцизных марок и сопроводительных документов.
На юге Красноярского края полицейские конфисковали алкогольный груз на 1,4 миллиона.
Информацию передали сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. В ходе расследования удалось установить, что перевозил груз 39-летний житель Хакасии, который ранее уже был судим за аналогичное преступление. На сей раз алкоголь предназначался для реализации на территории Минусинска, Минусинского района о Хакасии.
На подозреваемого завели новое уголовное дело, на сей раз ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю
ИСТОЧНИК KP.RU