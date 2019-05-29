СЕГОДНЯ 07:54 2019-05-29T07:54:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Порядок выдачи направлений в детские сады в Красноярске меняется. Об этом сообщает управление образования города. Теперь родителям не нудно приходить за документом в отделы главного управления образования по своему району. Достаточно обратиться в детский сад, в который ребенка скомплектовали.

Все просто. Для начала нужно уточнить часы приема руководителя детсада. И уже при встрече предоставить паспорт одного из родителей (законного представителя) с регистрацией в Красноярске и свидетельство о рождении ребенка. Льготникам необходимо принести документ с подтверждением льготы, а ребятишкам, скомплектованным в группы компенсирующего вида, - заключение комиссии.

Затем нужно написать заявление на имя заведующего, что вы доверяете сотруднику детского сада забрать направление вашего ребенка в территориальном отделе главного управления образования. И ожидать приглашения в детский сад. Единой даты, с которой дошколёнок сможет пойти в детский сад, нет. Этот вопрос решается в индивидуальном порядке с руководителем учреждения. Однако большинство детских садов города начинают принимать новых воспитанников в конце лета.

- Важно знать, что для зачисления ребенка в садик необходима медицинская карта. Ее можно принести в день обращения или позже. Однако затягивать не стоит. Это нужно сделать в течение 30 дней с момента обращения в дошкольное учреждение. Иначе направление аннулируют, а освободившееся место отдадут следующему по очереди ребенку, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU