СЕГОДНЯ 07:38 2019-05-29T07:38:50+03:00

В Красноярске началась охота на иномарки чиновников, которые ездят по выделенным линиям. Стоп-кадр видео

Общественники снимают их на видео и отправляют в ГИБДД [видео]

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Похоже, в Красноярске началась настоящая охота на иномарки чиновников городской администрации, которые ездят по выделенным линиям и вообще нарушают правила дорожного движения. Горожане возмущаются: почему им можно то, что всем остальным запрещено? В каких ПДД это написано? Снимают нарушителей и отправляют фото и видео в ГИБДД.

В Красноярске началась охота на иномарки чиновников, которые ездят по выделенным линиям.Чиновники администрации города Красноярска продолжают ездить по выделенной полосе для ОТ Мы уже фиксировали автомобиль. Toyota Camry с гос. номером А090ОО 24RUS https://youtu.be/PUrsTz6bYn8?t=101 Toyota Camry с гос. номером А092ОО 24RUS https://youtu.be/wY3tH47tXws?t=1 Сегодня это автомобиль Toyota Avensis с гос. номером А091ОО 24RUS

Председатель краевой федерации автовладельцев Егор Фролов опубликовал видео как раз одного такого нарушения. Оно было зафиксировано на улице Партизана Железняка от Октябрьского моста в направлении центра 27 мая. По линии, выделенной для движения общественного транспорта, едут сразу несколько нарушителей, среди которых – белоснежная Toyota Avensis с госномером А091ОО 24RUS.

«Мы уже фиксировали автомобиль. Toyota Camry с госномером А090ОО 24RUS. Toyota Camry с госномером А092ОО 24RUS. Сегодня это Toyota Avensis с госномером А091ОО 24RUS» - подписал общественник.

Остается добавить, что штраф за данное нарушение составляет 1500 рублей.

Напомним, что в июле прошлого года чиновники городской мэрии устроили утреннее совещание на набережной, а их водители припарковали служебные авто на Дубровенского под знаком «Остановка запрещена». Оштрафовали тогда водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU