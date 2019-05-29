СЕГОДНЯ 07:06 2019-05-29T07:06:01+03:00

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Сотрудники Минусинского краеведческого музея жалуются на вандализм «черных археологов». Те безжалостно уничтожают памятники археологии древнейших культур. Причем количество их растет с каждым годом, несмотря на то, что в Уголовном кодексе есть статья, которая трактует изъятие артефактов из мест их залегания, как преступление.

В музее рассказали, что 22 мая они пригласили журналистов в мини-экспедицию в окрестности села Быстрая. Там находятся курганы карасукской (существовала в конце 2-го – начале 1-го тысячелетия до нашей эры) и тагарской (VIII – III века до нашей эры) археологическим культурам. Эти памятники находятся на государственной охране с 80-х годов прошлого века.

На месте историки и журналисты обнаружили, что на курганных и грунтовых могильниках уже побывали «черные археологи». Зачем они это делают? Возможно, для пополнения личных коллекций. Но чаще всего ценные артефакты продают за бесценок на черном рынке.

- Предмет, изъятый из почвы без должных методик и профессионального научного подхода, теряет свой исторический контекст. Как и при каких условиях древнее оружие, наконечники стрел, элементы доспехов, сбруи, предметы быта оказались в земле, как проводился погребальный обряд и как жили народы Сибири, после варварских раскопок «черных археологов», установить уже не возможно, - констатируют сотрудники музея.

ИСТОЧНИК KP.RU