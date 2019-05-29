Красноярцев предупредили, какие болезни они могут привести из-за границы

СЕГОДНЯ 06:30 2019-05-29T06:30:37+03:00

И как всего этого избежать

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Специалисты краевого Роспотребнадзора предупредили красноярцев, какие болезни они могут привести из заграничных поездок. И как этого можно избежать. Речь, прежде всего, идет о странах южного и юго-восточного направления: это Турция, Таиланд, Вьетнам, Китай. Там можно подхватить целый букет заболеваний: острые респираторные, энтеровирусные, аденовирусные и прочие вирусные инфекции, грипп и парагрипп, ветряная оспа, лихорадки Денге и Западного Нила. Поэтому, приобретая турпутевку, следует заранее уточнить эпидемиологическую ситуацию в стране.

Как можно избежать заболеваний? Соблюдать меры безопасности и гигиены:

- воду в жарких странах нельзя пить из открытых источников, даже если местные жители это делают (у их выработан свой иммунитет);

- и лучше воздержаться от употребления льда;

- пищу есть только ту, в качестве которой вы уверены;

- не пробуйте незнакомых блюд, приготовленных на улице;

- никаких сырых морепродуктов;

- фрукты и овощи нужно обязательно мыть безопасной водой;

- и вообще – руки мыть чем чаще, тем лучше, особенно после посещения туалета;

- купаясь в бассейне или открытом море, постарайтесь, чтобы вода не попала в рот и нос;

- остерегайтесь местных москитов, переносчиков заразы, используйте в номерах москитные сетки, репелленты.

Если после возвращения домой из туристической поездки почувствовали недомогание, температуру, сыпь и другие симптомы, обратитесь к врачам, но обязательно предупредите, что были за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU