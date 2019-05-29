ВТБ и ФРИИ запускают акселератор технологических стартапов

СЕГОДНЯ 06:15 2019-05-29T06:15:05+03:00

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Банк ВТБ открывает второй набор корпоративного акселератора, его партнером выступит Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). Итогом предыдущего набора акселерационной программы, завершившейся весной текущего года, стало 15 пилотных проектов, запущенных бизнес-подразделениями банка совместно с технологическими стартапами.

Для нового набора банком было принято решение сфокусироваться на поиске проектов и команд, развивающих инструменты b2c-маркетинга, сервисы для розничных клиентов и малого бизнеса, технологии оценки потенциальных заемщиков, сервисы для улучшения работы с клиентами, решения для контакт-центров и отделений банков, сбор и анализ данных. Полный перечень направлений отбора проектов размещен на сайте vtb.iidf.ru. Заявки на участие в акселераторе принимаются до 1 августа.

Акселерационная программа рассчитана на 4 месяца. За это время команды получат обратную связь от функциональных и бизнес-подразделений банка, смогут доработать технологическое решение и протестировать его возможности. В финале команды представят результаты своих пилотных проектов топ-менеджменту банка в рамках демо-дня. Самые успешные получат возможность масштабировать свое решение в контуре банка.

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ИСТОЧНИК KP.RU