2019-05-29T06:04:48+03:00
Общество

В Красноярске озеленители взялись за цветочные клумбы

Для них придумали новый дизайн и новые виды растений
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске озеленители взялись за цветочные клумбы. Фото: пресс-служба администрации городаВ Красноярске озеленители взялись за цветочные клумбы. Фото: пресс-служба администрации города
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В Красноярске озеленители взялись за цветочные клумбы. Отвечают за оформление городских цветников сотрудники сразу нескольких предприятий. Это «Управление зеленого строительства», «ДРСП Ленинского района», также подрядчиком выступает Центр реализации социальных программ. Не остались в стороне и частные фирмы, которые украшают пространство возле своих офисов.

Специалисты УЗС вырастили в своих теплицах около 3 миллионов единиц рассады, потом адаптировали для улицы, чтобы не погибли в первый же день, как будут высажены в клумбы. Растения подбирали таким образом, чтобы они могли цвести все лето, чередуя друг друга на клумбах. Кстати, в этом году озеленители придумали новый дизайн. Например, в центре площади Революции появятся цветочные герб Красноярска и российский триколор.

Основные тенденции последнего времени – выращивать на клумбах как можно больше многолетников, а также растений с цветными листьями. Многолетняя рассада позволяет экономить средства и ресурсы, однако, после первого цветения в городских условиях она не всегда сохраняется в привлекательном виде. Зимой растения повреждаются, вымерзают, а порой с клумб их просто воруют на дачи. Поэтому клумбы украшают разными видами растений, рассказали в департаменте городского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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