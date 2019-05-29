2019-05-29T04:39:57+03:00
Общество

Красноярской молодежи представят все варианты летнего досуга

На левобережной набережной пройдет молодежный летний фестиваль
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярской молодежи представят все варианты летнего досугаКрасноярской молодежи представят все варианты летнего досугаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске в рамках празднования Дня города пройдет летний молодежный фестиваль. Он так и называется – «Лето в Красноярске». Для него специально выбрали выходной день – воскресенье 2 июня. Начнется праздник в 16:00 на левобережной набережной. А в 20:00 гостей ждет флешмоб и яркий фестивальный концерт. Гвоздь программы – молодая красноярская группа «July».

Как рассказала руководитель управления молодёжной политики Екатерина Сидоренко, основная идея фестиваля – показать многообразие вариантов летнего досуга для молодежи. Здесь будет работать около 50 площадок, большое количество фотозон, лекторий и множество мастер-классов.

Все площадки будут распределены по направлениям. Например, «Твоё познавательное лето» – это соревнования летательных мини-дронов, занимательная робототехника, интерактивная зона с очками виртуальной реальности. «Твоё творческое лето» – это песни под гитару, танцевальные мастер-классы, караоке. «Твое спортивное лето» – это радиоуправляемые парусные яхты, лазертаг и лазерный тир, мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи и полоса препятствий с элементами футбола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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