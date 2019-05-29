На севере Красноярского края открылась навигация

СЕГОДНЯ 04:12 2019-05-29T04:12:59+03:00

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На севере Красноярского края, в Эвенкии, открылась речная навигация. И первым делом туда направились речные суда с горюче-смазочными материалами, продуктами и строительными материалами. Как раз в это время в пути по направлению к Подкаменной Тунгуске находится более 60 судов Енисейского речного пароходства. Они везут более 40 тысяч тонн, в том числе 7,2 тысячи тонн нефтепродуктов, сообщает администрация Эвенкии.

В Ванаваре сейчас идет строительство новой школы. Туда доставят железобетонные изделия, цемент, металлоконструкции, технику, строительные материалы, а также продукты питания. До пунктов назначения судам осталось от 105 до 386 километров.

У речников есть от 10 до 14 дней, чтобы успеть завезти все необходимое в эвенкийские поселки, расположенные на Подкаменной. Дело в том, что после этого уровень воды в реке может упасть до отметки, когда прохождение больших судов будет невозможным.

А в это время в Красноярске, Лесосибирске и Подтесово грузятся новые корабли, которые в ближайшее время отправятся в путь до поселков, расположенных на Нижней Тунгуске.

ИСТОЧНИК KP.RU