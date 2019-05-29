СЕГОДНЯ 04:00 2019-05-29T04:00:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Норильска устроил у себя в квартире плантацию конопли, с соблюдением агротехнологии, как полагается. В одной из комнат он установил специальные конструкции для создания микроклимата с системой полива, подкормки, освещения и вентиляции. Когда к нему нагрянули оперативники, они обнаружили 4 куста конопли и почти 20 граммов уже готового наркотика.

Мужчина уверял: это – не для продажи, а исключительно для собственного потребления. Тем не менее, мужчину доставили в отделение транспортной полиции для дачи показаний. В кабинете сотрудника полиции он улучил момент и положил в ежедневник, который лежал на рабочем столе, 150 тысяч рублей. За это он хотел, чтобы полиция закрыла глаза на его домашнее садоводство. Хотел «как лучше» для всех, но заработал себе новое уголовное дело, потому что полицейский взятку у него не принял.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением уже передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU