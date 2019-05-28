2019-05-28T18:24:24+03:00
Происшествия

В Хакасии пьяный мужчина надругался над 8-летней девочкой

Он дождался, пока ее отец уснет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии пьяный мужчина надругался над 8-летней девочкойВ Хакасии пьяный мужчина надругался над 8-летней девочкойФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии пьяный мужчина надругался над 8-летней девочкой, дочерью своего собутыльника. Специально дождался момента, чтобы совершить свое преступление. В пресс-службе хакасского следкома «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что это произошло 25 мая.

Мужчины вместе выпивали в частном доме в Абакане, пока жена одного из них, она же хозяйка дома, была на работе. Гость дождался, пока его товарищ уснет, затем совершил то, что на языке Уголовного кодекса называется «иные действия сексуального характера» над его дочерью. Ребенку удалось вырваться и убежать. Она прибежала к соседке и все ей рассказала, а та сразу же вызвала полицию.

Подозреваемого задержали, он арестован на два месяца по решению суда. А следователи устанавливают все причины, которые способствовали этому преступлению. А отделу ПДН полиции предстоит проверить и родителей, насколько хорошо они исполняют свои родительские обязанности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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