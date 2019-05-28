СЕГОДНЯ 17:24 2019-05-28T17:24:16+03:00

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Скандального зала борьбы в сквере у Дворца труда в Красноярске не будет. Такое решение вынес Арбитражный суд в ответ на иск администрации города. По сути, бизнесмен, который арендовал земельный участок, проиграл по всем пунктам.

В мэрии рассказали, что договор аренды с компанией «Архон-М» был заключен еще в 2014 году под строительство здания развлекательного центра с офисными помещениями и залом вольной борьбы. В декабре 2017 года договор истек. Однако предприниматель сумел зарегистрировать право на объект незавершенного строительства, указав, что тот готов на 10 %. И на основании этого в начале 2018 года вновь обратился в департамент городского имущества с просьбой заключить договор аренды заново – якобы для того, чтобы достроить свое здание.

Видимо, владелец «Архона-М» подумать не мог, что специалисты отдела муниципального контроля приедут посмотреть на его так называемый «объект незавершенного строительства». Они нашли там только деревянную опалубку под фундамент. К тому же в тот момент поднялась волна негодования среди красноярцев, которые возмутились перспективой вырубки деревьев ради очередного непонятного бизнес-центра.

ИСТОЧНИК KP.RU