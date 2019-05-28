2019-05-28T16:45:10+03:00
Общество

«К нам едет ревизор»: затраты на Универсиаду в Красноярске проверят федералы

Депутаты Горсовета узнали об этом на внеочередной сессии
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«К нам едет ревизор»: затраты на Универсиаду в Красноярске проверят федералы«К нам едет ревизор»: затраты на Универсиаду в Красноярске проверят федералыФото: Мария ЛЕНЦ
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Затраты на Универсиаду-2019 проверят специалисты Счетной палаты РФ. В скором времени они приедут в Красноярск с ревизией. Об этом сегодня, 28 мая, на внеочередной сессии Горсовета депутатам рассказала Светлана Алдашова, председатель Счетной палаты города.

Чиновница сообщила, что сейчас ее ведомство готовится к приезду коллег. По ее словам, мэр попросил ее провести проверку заранее самостоятельно и принять меры, если вдруг в отчетности появятся недочеты. Чтобы потом, когда представители Счетной палаты РФ уедут, цитируем, «сразу всех не посадили».

Точная дата, когда в Красноярск нагрянут ревизоры, пока неизвестна. Однако их визит вполне предсказуемый, если учесть, сколько миллиардов бюджетных рублей – федеральных и краевых – было потрачено на организацию и проведения Всемирных студенческих игр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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