На юге Красноярского края жители воруют электричество с риском для жизни

СЕГОДНЯ 15:57 2019-05-28T15:57:30+03:00

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На юге края, в селе Ермаковском сразу 12 человек попались на воровстве электроэнергии. Они незаконно подключили свои дома к электросетям, минуя счетчики. Ущерб составил более 170 тысяч рублей. Выявить нарушителей для специалистов большого труда не составляет. К тому же большинство из них хорошо известны, ведь попадаются не в первый раз, сообщает 7 канал со ссылкой на МРСК Сибири.

Нередко такие махинации с электросетями заканчиваются травмами, а то и несчастными случаями. Когда происходит короткое замыкание, загорается дом и если это случается ночью, погибают те, кто находится внутри. Года три назад в Ермаковском было зафиксировано сразу несколько таких случаев с пострадавшими.

Однако чаще всего гибнут те, что пытается украсть электричество прямо с высоковольтной линии. Среди сельчан есть практика – закидывать провод прямо ни ЛЭП. А ведь в ней проходит до 500 тысяч вольт. Еще опаснее, когда пытаются залезть в трансформаторы. Стоит ли такое «бесплатное» электричество человеческой жизни?

ИСТОЧНИК KP.RU