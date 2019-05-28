2019-05-28T15:28:03+03:00
Общество

В Красноярске в сквере на Дзержинского почистили фонтаны

А можно ли сосчитать, сколько их в городе всего
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске в сквере на Дзержинского почистили фонтаныВ Красноярске в сквере на Дзержинского почистили фонтаныФото: Диана ИВАНОВА
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Сезон фонтанов в Красноярске традиционно открылся 8 мая. Первыми заработали светомузыкальный фонтан на Театральной площади, затем «Реки Сибири». Постепенно специалисты привели в норму и запустили остальные городские сооружения, которые стоял на балансе городского хозяйства. Где-то пришлось сделать небольшой ремонт, где-то понадобилось почистить стоки. Периодически приходится проводить профилактику. Вот и в сквере на Дзержинского рабочие немного «поколдовали», чтобы гранитный шар в гранитной чаше красиво крутился под струями воды.

Пару лет назад «КрасКом» передал на баланс города более трех десятков фонтанов. Но если кто-то спросит, сколько всего фонтанов в краевом центре, сказать будет затруднительно. Может, сто, а может, меньше. Есть немало таких, которые построили частные спонсоры возле офисных зданий или гостиниц. Правда, есть и заброшенные, которые оказались никому не нужными, поэтому за ними никто не следит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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