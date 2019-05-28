Ставки по ипотеке стали ниже

СЕГОДНЯ 15:00 2019-05-28T15:00:23+03:00

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Сбербанк объявил о снижении ипотечной ставки и теперь она составила 10,6%. А для тех, кто получает зарплату через банк, и воспользуется сервисом электронной регистрации, ставка составит 10,2% годовых.

Базовая ставка на приобретение готового жилья 10,8%. При этом минимальная ставка с учетом дисконтов (для участников акции «Молодая семья», зарплатных проектов, при использовании сервиса электронной регистрации и по акции «Витрина») составит 9,6% годовых.

Минимальная ставка в рамках программы субсидирования с застройщиками стала 8,2% годовых. Субсидию в Красноярске предоставляет УСК «Сибиряк» в домах ЖК Иннокентьевский, Солнечный, Покровский.

С 27 мая Сбербанк так же ввел новые условия по «Ипотеке с государственной поддержкой». Теперь льготная ставка 6% предоставляется на весь срок кредита. Воспользоваться программой может семья, где в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился второй, третий и последующий ребенок.

Светлана Туровец, заместитель управляющего Красноярским отделением Сбербанка:

«Максимально выгодную ставку по ипотечному кредиту клиент получит при покупке готовой квартиры, воспользовавшись сервисом поиска и покупки недвижимости в ипотеку от Сбербанка «ДомКлик». Этот портал позволяет сэкономить как денежные средства, так и не еще один драгоценный ресурс - время. Благодаря «ДомКлик» можно прийти в банк только на заключительном этапе: для подписания договора купли-продажи.

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ИСТОЧНИК KP.RU