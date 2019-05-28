2019-05-28T14:55:21+03:00
Общество

Стало известно, кто из ректоров красноярских вузов больше всех зарабатывает

Остается под вопросом, чей доход меньше всех
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Стало известно, кто из ректоров красноярских вузов больше всех зарабатываетСтало известно, кто из ректоров красноярских вузов больше всех зарабатываетФото: Мария ЛЕНЦ
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Министерство образования РФ обнародовало декларации о доходах сотрудников высших учебных заведений в 2018 году. Есть в этом списке и красноярцы. Самым богатым среди них оказался руководитель Красноярского государственного педагогического университета Валерий Ковалевский. Его годовой доход составил 5,7 миллиона рублей (что на 1,2 миллиона рублей больше, чем годом ранее). У супруги доход скромнее – 618 тысяч рублей. У семьи есть квартира на 128 квадратных метров, автомобиль Toyota Rav-4, нежилое здание на 56, 4 квадрата и два земельных участка общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

На втором месте ректор СФУ, его доход составил за год 3,7 миллиона рублей. У супруги – 640 тысяч рублей. Владеют квартирой в 92 квадрата и автомобилем Volkswagen Polo.

Нельзя сказать, что бывший глава города, а ныне и.о. ректора Сибирского государственного университета им. Решетнева Эдхам Акбулатов заработал меньше всех красноярских ректоров. К тому же он стал им только в сентябре 2018 года. Просто информации об остальных пока на сайте минобра нет, видимо, появятся позднее. Но доход Акбулатова за год составил всего 1,8 миллиона рублей. Супруга – 184 тысячи рубля. У семьи есть квартира площадью 70 квадратных метров и автомобиль Volkswagen Tiguan.

ИСТОЧНИК KP.RU

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