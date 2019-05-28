Оператор платных парковок в Красноярске нарушает права водителей

СЕГОДНЯ 14:18 2019-05-28T14:18:21+03:00

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Оператор платных парковок в Красноярске – компания «Инфоком» - нарушает права водителей. К такому выводу пришла прокуратура после того, как проверила все платные парковки в городе.

В настоящее время в Красноярске в рамках соглашения между оператором и городской администрацией установлено 37 парковочных автоматов, через которые автомобилисты должны оплачивать стоянку своего автомобиля на парковочном месте. Однако 15 паркоматов не работают с лета прошлого года. Автомобилисты не могут оплатить через них услугу, поэтому и не делают этого. После к ним приходит уведомление о штрафе.

- С начала 2019 года «Инфоком» направил в административно комиссию Центрального района 1490 сообщений о неоплате ими парковочного места. 995 лиц было привлечено к административной ответственности. Однако при проверке установлено, что большая часть граждан была оштрафована за неоплату парковки вблизи неработающих парковочных автоматов, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU