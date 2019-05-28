2019-05-28T12:47:33+03:00
Общество

В Тувинском поселке Каа-Хем строится спортивный комплекс для будущих чемпионов мира

До конца года его планируют сдать под ключ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Тувинском поселке Каа-Хем строится спортивный комплекс для будущих чемпионов мираВ Тувинском поселке Каа-Хем строится спортивный комплекс для будущих чемпионов мираФото: Мария ЛЕНЦ
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В поселке Каа-Хем (он находится рядом со столицей Тувы, Кызылом) строится новый спортивно-культурный комплекс. Это уникальный в рамках республики спортивный объект. Многофункциональная крытая арена будет вмещать 7 тысяч зрителей. А заниматься в нем будут спортсмены по многим видам спорта.

В Туве очень популярны стрельба из лука и борьба. Сами тувинцы говорят, что это у них в крови. В национальной российской сборной сейчас 68 спортсменов из этой республики и наверняка станет еще больше, когда появятся новые современные и комфортные условия для тренировок.

Кстати, когда проводили исследования, какой из регионов России самый спортивный, именно Тува заняла второе место – 44 % населения регулярно занимаются спортом. Здесь много детских спортивных школ и школ олимпийского резерва, секций, бассейнов, центров спортивной подготовки.

Начали строить спортивный комплекс в Каа-Хеме в 2012 году, планировали торжественное открытие в 2014-м. Но, к сожалению, появились проблемы с финансированием, они-то и не позволили завершить строительство вовремя. Пришлось даже приостановить работы на объекте.

И вот в 2018 году на спортивный комплекс были выделены субсидии их федерального бюджета в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Так что работы идут полным ходом. Строители спешат сдать его «под ключ» 20 декабря этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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