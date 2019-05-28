Поддержка Универсиады-2019 признана Лучшим социальным проектом России

СЕГОДНЯ 11:27 2019-05-28T11:36:41+03:00

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24 мая в Тверской области на площадке отеля Radisson Завидово состоялась торжественная церемония вручения премий «Лучшие социальные проекты России». Эта престижная ежегодная программа была создана в поддержку курса Правительства России и укрепление социальной политики на основе партнерства государства, общества и частного бизнеса. Важность таких проектов состоит в том, что они демонстрируют эффективность взаимодействие между бизнесом и властью, а также бизнесом и обществом.

Лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России» в категории «Поддержка спорта и здорового образа жизни» в этом году стал «Норникель». Высокую награду компания получила за комплексную поддержку XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. Компания вложили в Студенческие игры большие средства для подготовки спортивных объектов, оборудования, инвентаря и экипировки. В частности оборудованный по последнему слову горнолыжный комплекс «Бобровый лог» признан одним их лучших в мире.

Также «Норникель» взял на себя дополнительные обязательства подготовить кадры и целую армию волонтеров. А благодаря масштабной информационной программе весь мир увидел образ новой, современной Сибири с ее перспективами и красотами. Вклад компании в масштабное спортивное событие придал импульс развитию краю и оставил региону богатое наследие.

- Вклад генерального партнера в подготовку и проведение Зимней универсиады высоко оценен экспертным сообществом. Помимо производственных показателей «Норникель» в число своих приоритетов всегда ставит развитие культуры, образования, улучшение окружающей среды и качества жизни людей, видит в крупных спортивных мероприятиях масштабную гуманитарную составляющую. Мы разделяем ценности честной игры, равных возможностей и стремления к победе», – прокомментировал событие старший вице-президент компании «Норникель» Владислав Гасумянов.

ИСТОЧНИК KP.RU